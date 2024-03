Le lodi dei sovranisti europei alla Lega. E il "vento di cambiamento" non sfiora Salvini

L'evento "Winds of change" ha riunito negli Studios della Tiburtina, a Roma, l'ultradestra europea. Siamo qua per fornire un'alternativa, un'Europa diversa", dice Claudio Borghi. "Se qualcuno pensa di essere meglio di Salvini è benvenuto"

"Winds of change" è il titolo dell'evento targato Lega che ha riunito presso gli Studios della Tiburtina, a Roma, l'ultradestra europea, assenti gli esponenti di Afd (Alternative für Deutschland) e la leader di Rassemblement National francese Marine Le Pen che ha mandato un videomessaggio. "Von der Leyen: no. Pd: no. Partito Socialista o Sinistra europea: no. Siamo una cosa differente e se qualcuno pensa che far risolvere i problemi a quelli che li hanno creati porterà a risultati secondo noi sbaglia. Siamo qua per fornire un'alternativa, un'Europa diversa", dice Claudio Borghi della Lega che parla di un nuovo vento di cambiamento che sta abbracciando l'Europa. Un vento di cambiamento anche per quanto riguarda la leadership della Lega? "Direi proprio di no. Poi si faranno i congressi, siamo un partito vero. Se qualcuno pensa di essere meglio di Salvini è benvenuto" aggiunge Borghi.

In sala con il leader della Lega Salvini anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e quello per gli affari regionali, Roberto Calderoli. Tra i leader stranieri dell'ultradestra europea presenti all'evento Gerolf Annemans, presidente del Partito Identità e Democrazia; Harald Vilimisky, capo delegazione di FPÖ (Austria) al Parlamento Europeo, Vivek Ramaswamy, imprenditore ed ex candidato alle Primarie repubblicane del 2024 e il portoghese André Ventura, leader di Chega!. "Abbiamo avuto una grande vittoria in Portogallo e ne siamo molto felici. Ci aspettiamo grandi risultati anche alle elezioni europee, anche in Italia. Il cambiamento è in atto, in Portogallo, in Spagna, in Francia, in Germania. Ho grandi aspettative per i risultati della Lega di Salvini alle Europee. Siamo venuti dal Portogallo per ringraziare gli italiani del supporto", ha detto Ventura che sulla premier ha aggiunto: "Credo che Giorgia Meloni stia facendo un grande lavoro. Noi cerchiamo di seguire i passi del governo italiano che sta facendo bene nel combattere l’immigrazione illegale, per la crescita economica e sulle tasse. Ma come ID siamo partner della Lega e spero abbiano un grande risultato alle elezioni europee. E auguriamo il meglio al governo Meloni in Italia".

Lodi a Matteo Salvini anche da parte di Ramaswamy che applaude al coraggio del vicepremier e dice: "Tutti coloro che hanno parlato, lui soprattutto, non hanno paura di dire in pubblico quello che pensano davvero. I nostri leader dovrebbero dire sempre quello che pensano davvero. E sono rari quelli che lo fanno davvero, piuttosto che seguire la direzione in cui li porta il vento. Salvini dice la verità". Sul futuro delle elezioni presidenziali in America aggiunge: "Credo che molti leader nel mondo con simili valori supportino Trump negli Stati Uniti. La narrativa dei media non è sempre quella, ma io viaggiando vedo ovunque il supporto per Trump. Le nazioni che pensano a se stesse non sono un danno. Anzi, se ogni nazione punta ad essere la più potente versione di se stessa possiamo rendere il mondo un posto migliore. Questo è ciò che servirà per stabilità nel mondo", conclude Ramaswamy.