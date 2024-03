Per Conte 2 milioni di famiglie non pagano il mutuo. Un numero totalmente sballato

Se davvero il 60 per cento delle famiglie con un mutuo avesse smesso di pagare le rate, le banche esposte per centinaia di miliardi sui mutui non solo non avrebbero fatto i 28 miliardi di profitti citati dallo stesso ex premier ma, molto probabilmente, sarebbero fallite a loro volta

Giuseppe Conte l’ha sparata davvero grossa, anche per i suoi standard. Nell’intervento alla Camera, sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, il leader del M5s ha attaccato Giorgia Meloni per non aver tassato abbastanza le banche dicendo: “Ma lei lo sa che ci sono due milioni di famiglie che stanno perdendo casa, per la vendita all’asta, perché non riescono a pagare il mutuo?! Sono nostri concittadini! E nello stesso tempo avete permesso alle banche di poter distribuire 28 miliardi di utili proprio per quei mutui. Come fa a dormire la notte?!”.