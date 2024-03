Meloni: "Ok l'Abruzzo, ma non culliamoci sugli allori". E dice no a Salvini sulla commissione dossieraggio

Li invita a pranzo e offre ai commensali portate a base di “piedi per terra”, innaffiate da calici di “non riposiamo sugli allori”. Il lunedì di Giorgia Meloni, dopo la vittoria de Il lungo Marco Marsilio, ha due facce. Da una parte, quella pubblica da dare in pasto ai social, quasi maramaldeggia quando commenta il successo delle regionali (“non importa quanto sia largo il campo, ma quanto sia coeso”). Dall’altra la premier in privato dice agli alleati di pensare alle prossime sfide, a partire dalla Basilicata, pronta a diventare, inseguendo il grottesco, l’ennesimo termometro del paese. All’ora di pranzo, nel suo appartamento di Palazzo Chigi, Meloni è a tavola con Antonio Tajani (gongolante per l’exploit), Matteo Salvini (dimesso per via del raffreddore, e non solo) e Maurizio Lupi (con in tasca un 2,68 per cento). Con pudore e con la massima cortesia per gli ospiti, la premier ha evitato di fare complimenti pubblici a Tajani.

