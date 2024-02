Le lezioni della Sardegna a governo e opposizioni (e Terzo polo)

Il direttore Claudio Cerasa ospite a Omnibus su La7. "Le opposizioni hanno capito che dividersi è molto pericoloso, mentre per il centrodestra è l'occasione di mettere a fuoco il problema della creazione di una classe dirigente all'altezza delle sfide"

Alcune lezioni arrivano dal voto sardo, sostiene il direttore Claudio Cerasa ospite a La7. "Le opposizioni hanno capito che dividersi è molto pericoloso. La maggioranza giallorossa può ritenersi soddisfatta dal voto ma ha rischiato di perdere per pochi voti e questo è un elemento che andrà fatto valere nelle prossime settimane. La presenza di un'alternativa al centrodestra, se colta in maniera intelligente all'interno del centrodestra, può essere uno stimolo per alzare l'asticella e mettere a fuoco uno dei principali problemi del governo: la creazione di una classe dirigente all'altezza delle sfide. Non è la prima volta che il centrodestra sbaglia candidature, da Milano a Roma, fino alle nomine di alcuni ministeri e partecipate importanti". Ultima lezione: "Esiste poi lo spazio piccolo ma reale del Terzo polo: se non sceglierà di schierarsi da una parte o dall'altra offrirà sempre un assist ai suoi avversari".