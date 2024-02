Schlein e Conte festeggiano, mugugni a destra. Le reazioni all'elezione di Todde

Per la segretaria del Pd "è una vittoria della coalizione. Uno squillo di tromba che fa bene a tutta la compagnia dei progressisti". Il leader grillino esulta: "Per la prima volta il M5s esprime un presidente di regione". Mulè (FI): "Mai fare derby interni"

Alessandra Todde, candidata del campo largo M5s-Pd, sarà la prima presidente donna della regione Sardegna. Nonostante i dati definitivi non siano ancora disponibili (mancano all'appello 22 sezioni) Todde ha prevalso sul candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, dopo una lunga e accesa giornata elettorale. "Sono molto contenta, molto orgogliosa. Oggi si può scrivere una pagina importante per la Sardegna", ha dichiarato Todde visibilmente emozionata. Il Pd è il primo partito della regione con 94.238 voti (il 13,8 per cento). La seconda posizione la conquista Fratelli d'Italia con 92.963 preferenze (il 13,6 per cento).

A congratularsi con lei sono giunti ieri a Cagliari, sullo stesso volo da Roma, anche il leader del M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. "Questa è una vittoria dei sardi e di questa straordinaria candidata, che ha portato avanti una campagna splendida e dà speranza alla sua meravigliosa terra. È una vittoria della coalizione, dimostra che il sostegno per Alessandra è radicato nel territorio da tempo", ha detto Schlein. "Dalla Sardegna parte uno squillo di tromba che fa bene a tutta la compagnia dei progressisti. Un'alternativa a questa destra è possibile", scrive la segretaria dem in una story su Instagram. E posta le fotografie della festa di Todde. "Dal 2015 il centrosinistra non strappava una regione alla destra. La strada, forse, è quella giusta", aggiunge.

"Sono date storiche", le fa eco Conte. "Prima donna presidente della regione Sardegna e anche, devo dire con orgoglio, la prima volta che il M5s esprime un presidente di regione. È stato fatto un gran lavoro dalle forze politiche e da quelle civiche, che hanno lavorato qui territorialmente per elaborare un progetto serio e credibile per i cittadini sardi".

Al Corriere il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia assicura che "il centrodestra non è maggioranza assoluta. Che l’arroganza del potere non paga e che le promesse mancate si pagano invece. Questo vale in Sardegna come nel resto del Paese". E poi, aggiunge, "c’è un altro dato su cui tutte le forze d’opposizione devono riflettere: non c’è alternativa senza il Partito democratico".

Sebbene di misura, la sconfitta di Truzzu, candidato imposto da Meloni ai danni di Christian Solinas, presidente uscente sostenuto dalla Lega, rischia di riflettersi sull’unità dell'esecutivo. Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e segretario regionale del partito di Meloni, dice al Foglio che Truzzu era comunque "il migliore che potevamo mettere in campo" e che "i sondaggi ci davano al 45 per cento e così è finita. La sorpresa è stata Todde. E poi Soru che non ha sfondato". Sul sospetto che la Lega abbia dato indicazione ai suoi di fare voto disgiunto, l'uomo di Meloni sull'isola sostiene di non credere "che siano state operazioni organizzate a tavolino" ma, dice, "ora cercheremo di indagare su quei tremila voti che non sono tornati". Sui giornali di oggi i retroscena parlano di accuse di "tradimento" mosse da FdI alla Lega, dopo l'incontro di ieri pomeriggio a palazzo Chigi. Ma Meloni avrebbe lanciato anche un appello: "Comunque vada, dobbiamo stare uniti". E dentro FdI e nel governo crescono i timori per i prossimi appuntamenti elettorali. Come per le regionali in Abruzzo, dove corre Marco Marsilio, un altro candidato meloniano.

Il vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè, in una intervista a Repubblica dice che il risultato sardo "è un ripasso di quanto già accaduto in passato: non si devono fare prove di forza pesando i voti su elezioni differenti e non si deve arrivare a ridosso delle elezioni per scegliere i candidati. Il centrodestra quando fa le cose in fretta va male: vedasi quello che è accaduto a Roma". Ma dal voto sardo il vicepresidente legge anche un messaggio più diretto a Giorgia Meloni e FdI: "Certo: i leader del centrodestra devono sempre agire con maturità" e "non bisogna mai, dico mai, fare derby interni e prove di forza credendosi superiori in partenza". Quanto a possibili cambiamenti nei rapporti tra i leader: "Sono sicuro che non ci saranno falli di reazione. Semmai sarà rafforzata la collegialità nell'indirizzo politico e di governo". Forza Italia comunque ha superato la Lega: "Va dato atto a chi ha lavorato sul territorio, da Pietro Pittalis a Ugo Cappellacci".

Intervistato dal Corriere, il capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri dice che "non bisogna prendersela con i candidati. È chiaro che se si perde la scelta probabilmente non è stata ottimale, ma va dato atto a Solinas di essersi ritirato e a Truzzu di essersi messo a disposizione a partita quasi iniziata". L’altra lezione per la coalizione di governo, secondo Gasparri è che il suo leader, "come faceva talvolta Berlusconi, potrebbe fare un giro non solo nel suo piano, ma salire al primo, al secondo, al terzo piano del condominio, per guardare in ogni appartamento per cercare il candidato più adatto per vincere".

Flop per Renato Soru e per chi lo ha appoggiato, cioè tra gli altri Azione di Carlo Calenda e Più Europa. Mentre i renziani questa mattina sono contenti di non averlo sostenuto con il simbolo di Italia viva. Le regionali sono le elezioni "più polarizzate", dice Calenda al Repubblica. "In Abruzzo andremo insieme con tutto il centrosinistra, perché Luciano D’Amico è un candidato che ci piace. Ma in Sardegna non si è posto nessun dilemma. Ci è stato detto o la candidata 5 Stelle o morte. Evidentemente non c’era la volontà di tenere insieme anche i riformisti". Per le Europee ciascuno per sé. Anche qui il leader di Azione non fa marce indietro: "Noi ci presentiamo, ma non farò più l’errore di allearmi con Renzi". Ma con il Terzo polo "non ci sono differenze incolmabili", apre Boccia, sempre nella sua intervista a Rep. "Ci unisce tutti il fatto di essere alternativi alle destra in Europa. Non tenere conto delle convergenze e enfatizzare le differenze, che pure sono gestibili, sarebbe un errore e, soprattutto, sarebbe un regalo a Meloni".