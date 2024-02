Il discorso della sinistra è in crisi. Ne serve uno nuovo

Il mondo e il discorso della sinistra che abbiamo conosciuto sono in crisi. Al di là dei difetti genetici del secondo, si tratta di una crisi dovuta al mutamento radicale della realtà da cui e per cui erano sorti e anche per questo si tratta di una crisi terminale. Ne discende la necessità di un discorso nuovo, capace di ispirarsi ai principi di giustizia, dignità e libertà – intesi non come astrazioni ma come possibilità concreta di vita individuale – ma anche di ridefinirli tenendo conto delle caratteristiche del nuovo mondo in cui l’Europa vive almeno da quando, circa 50 anni fa, la natalità vi è scesa al di sotto del livello di riproduzione.

E’ quindi utile e interessante capire come siamo arrivati dove siamo, di cosa è necessario disfarsi e a che cosa dobbiamo guardare. Lo faccio per grandissime linee e guardando all’Italia, che presenta due peculiarità. La prima è costituita dal suo essere stata un precursore in almeno tre campi.

