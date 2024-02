Il fratello del Cav.: "Un altro Berlusconi in politica? Sarà il futuro a dirlo". Scene dal congresso di Forza Italia

Si commuove. Si alza in piedi per godersi l’applauso della sala. E’ il cognome per il tutto: Berlusconi. Paolo. Poi quando Antonio Tajani termina una relazione lunghissima degna di Fidel Castro, densa e appassionata con tanto di lacrime, il fratello del Cav. taglia la corda. Prima fa un giro delle poltroncine super vip. Baci e abbracci da Scajola a Mulè, passando per tutti i ministri, sottosegretari e governatori. Al secondo scalino una ragazza, che avrebbe messo in soggezione Cleopatra, gli stringe la mano. La coppia guadagna l’uscita dalla sala del Palazzo dei congressi. Ma prima, eccolo. Domanda secca: vedremo un altro Berlusconi in politica? “Questo solo il futuro potrà dirlo”. E il fatto che non sia un no, riapre la suggestione della saga alla Succession. “Per me era un dovere partecipare a questo congresso: era la creatura di Silvio”. Poi il fratello minore del premier (74 anni) scambia uno sguardo d’intesa con questa Venere e fila via in auto. Dentro continua il congresso di Forza Italia.

