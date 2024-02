La formazione non è solo di stato

In passato la formazione professionale nella pubblica amministrazione è stata spesso terreno di caccia e di business senza garanzia di qualità nel risultato per società private, enti pubblici, associazioni e organizzazioni di varia natura, ed è un bene che oggi venga percepita invece come uno step necessario per far fare un effettivo salto di qualità alle prestazioni del settore pubblico e che vengano richiesti criteri per svolgere l’attività di formatori. Il codice degli appalti recepisce questa nuova impostazione, mettendo però dei vincoli che sono frutto più di un atteggiamento ideologico che non della cultura del risultato.

