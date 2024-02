Salvini si avvicina a Conte. La Lega sogna Fedriga segretario: "Sembriamo ormai l'Udc"

Si scambiano Cassa depositi e prestiti come i Baci Perugina. Salvini fa eleggere un deputato del M5s alla Commissione di vigilanza Cdp, Conte gli prepara la sedia da compagno d’opposizione. Finirà che Donald Trump celebrerà le loro seconde nozze. Si sta sfasciando l’amore di governo. E pure la pazienza di Salvini. Giorgia Meloni lo provoca: tiene Giancarlo Giorgetti al ministero come scudo umano. Salvini deve liberarsi di Giorgetti: vuole che vada via, a Bruxelles, con Draghi. La Lega aspetta le europee per pugnalare il segretario. I leghisti desiderano perdere. Questa volta credono nella riuscita della congiura: “Salvini ci ridurrà all’Udc”. FdI suggerisce il nome del sostituto. E’ Massimiliano Fedriga. Il Capitano si avvicina alle Idi di Marzo.

