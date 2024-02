Decaro sogna Strasburgo, ma ha un problema con il Bari calcio

La rotta per Bruxelles di Antonio Decaro, presidente Anci e prossimo candidato alle Europee del Pd, passa dall’asse Bari-Napoli: accordi e desistenze con i dem campani insieme alla risoluzione della querelle legata al futuro del Bari calcio, di proprietà della famiglia De Laurentiis. Il club biancorosso naviga in acque tempestose – ha cambiato tre allenatori nella stagione in corso – e adesso ha pure la tifoseria mobilitata per chiedere il cambio di proprietà. Ora ci si è messo anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che nella sua conferenza stampa fiume ha descritto il Bari come “la seconda squadra” della società partenopea. Il pubblico sportivo biancorosso è insorto (“non siamo secondi a nessuno”), mentre il sindaco Antonio Decaro ha invitato il patron della Filmauro a scusarsi. Addirittura il figlio Luigi, presidente del Bari, ha dovuto con un post prendere le distanze dal padre (“mi dissocio”), mentre don Aurelio in serata ha messo una toppa (“sono stato frainteso”).

