Meloni vuole usare il posto lasciato libero da Sgarbi per puntellare Casellati

Non si sente un corvo, ma non gli va nemmeno di cantare. Si è tolto un peso, questo sì. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non parla di Vittorio Sgarbi, straripante sottosegretario dimissionario ma non troppo, o almeno non ancora del tutto. Lo sarà – in un modo o nell’altro – prima che la Camera discuta mercoledì la mozione di revoca che lo riguarda. Giorgia Meloni ieri mattina non l’ha voluto incontrare, irritata per la trattativa proposta dal critico d’arte e poi per l’annuncio, ritirato, di un ricorso al Tar. Al ministero della Cultura Sgarbi si è visto nel pomeriggio dell’altro ieri, ma non ha fatto le ore piccolissime come sempre (costringeva i dipendenti a lavorare fino alle 3 di notte per custodire il palazzo). La notizia è che la casella di Sgarbi non sarà rimpiazzata. Sfuma l’ipotesi Ilaria Cavo. Si fa strada l’idea di un “rinforzino” per Maria Elisabetta Alberti Casellati.

