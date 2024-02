L'autonomia differenziata è soprattutto un problema di efficienza

Non esiste un modello ottimale per la distribuzione delle competenze fra i diversi livelli di governo, ma l’assetto deve essere coerente tra le regioni per poter risultare efficiente. In Italia, per come si sta procedendo ora, non sarà così

Non si possono avere idee preconcette sulla desiderabilità di un assetto decentrato, del resto questo progetto è stato avviato nel 2001 con la revisione del titolo V della Costituzione e portato avanti da diversi governi. La fretta dell’attuale ministro per gli Affari regionali può però indurre a sottovalutare i rischi del riassetto delle competenze fra stato e regioni. La geometria variabile rischia di essere una vera iattura anche al di là del tema del finanziamento. Molti, contrari all’autonomia differenziata, sperano: “Prima bisogna decidere i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) e finanziarli, e siccome non ci sono i soldi per finanziarli l’autonomia non si farà mai…”. Purtroppo non è così. Le regioni che lo chiedono possono ottenere da subito l’autonomia in tutta una serie di materie di tipo regolatorio e autorizzativo che non richiedono nessun Lep, semplicemente perché non sono prestazioni pubbliche. Si tratta per esempio di rapporti internazionali e con l’Ue, commercio con l’estero, regolazione delle professioni, protezione civile, regole di accesso alla previdenza complementare.