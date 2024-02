Autonomia differenziata e Lep: cambiare tutto per non cambiare niente 

Un'analisi tecnica per comprendere gli aspetti finanziari della legge del governo. che dopo l'approvazione del Senato attende il via libera della Camera

Il disegno di legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata ex art. 116 della Costituzione, modificato in sede referente dalla Commissione permanente Affari costituzionali, è stato ormai approvato al Senato e attende l’approvazione definitiva della Camera. Se ne sta parlando molto dal punto di vista politico, poco dal punto di vista tecnico. Eppure sono rilevanti le questioni riguardanti le modalità e il livello del finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) previsti dalla Costituzione, come emergono dalla versione modificata dal Senato dell’originario ddl Calderoli.