Sono passati trent'anni dal video con cui Berlusconi entrò in politica. Meloni: "Continua a ispirarci"

Il 26 gennaio 1994 Silvio Berlusconi annunciò con un messaggio televisivo diventato celebre il suo ingresso in politica. "L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare"

Sono passati trent'anni e oggi Forza Italia festeggia senza il suo fondatore il compleanno del partito. L'appuntamento è alle 16 al Salone delle Fontane, nel centro dell'Eur, a Roma. "Dicono che i 30 siano i nuovi 20. Una cosa è certa, siamo ancora giovani e forti. Fedeli ai nostri principi e valori. Buon compleanno Forza Italia, buon compleanno a tutti noi", ha scritto in un tweet il segretario Antonio Tajani che, rivolgendosi a Silvio Berlusconi, ha poi aggiunto: "A te, caro Presidente, continueremo a renderti orgoglioso di questa famiglia politica che hai fondato".

Anche la premier Giorgia Meloni ha dedicato un pensiero al Cav. e al suo debutto di trent'anni fa. "Tante sono state le battaglie affrontate insieme, alcune vinte, alcune perse ma sempre con la stessa tenacia e la stessa passione", ha scritto su X. "In occasione di questo anniversario, voglio rivolgere i miei auguri a tutti gli amici di Forza Italia. E un pensiero a Silvio, il cui impegno e ricordo continua a ispirare il nostro percorso".