Comunismo e volgarité

Era davvero difficile immaginare che l’imbarazzante performance del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ruba il microfono a un giornalista per ribaltargli la domanda – una scena analoga a quella di un paziente che si alza dal lettino e sottrae il bisturi al chirurgo per fare una contro operazione – ottenesse però l’effetto di far emergere gli imbarazzi e i balbettii di sinistra sul comunismo. “Si sente un po’ antifascista?”, chiede il giornalista a Sangiuliano. Il ministro risponde in maniera irritata, dando dell’ignorante al giornalista, e poi gli toglie il microfono e inizia a interrogare tutti: “Io sono antifascista, ma lei si sente anticomunista? E lei? E lei?”. Tutti rispondono affermativamente, senza l’irritazione che la domanda sull’antifascismo provoca agli esponenti del governo, rendendo la scena del ministro un po’ ridicola.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE