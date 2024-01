Salvini si “sacrifica” in Sardegna. La carta Bagnai per le Europee. Il caso Dc

Salvini ora fa Calimero. E’ offeso e nero nero. E’ una strategia. In Sardegna per colpa di Meloni la Lega deve ora rompere con il Partito sardo d’azione di Solinas. Il leader della Lega ripete che per lui “l’unità del centrodestra, del governo, viene prima di tutto”. Significa che è pronto al “sacrificio”, lasciare che la premier candidi il suo sindaco di Cagliari, Truzzu. In campo militare si chiama “ritirata in buon ordine” ma in politica equivale al “ce la pagherà, e cara”. Solinas, mentre si scrive, avrebbe deciso di candidarsi ugualmente. Corre dunque in solitaria, il centrodestra, a questo punto, corre invece il rischio, reale, di perdere. In verità se ne corre pure un altro: il rinvio del voto. Lo spiega Gianfranco Rotondi alla Camera: “In Sardegna c’è una contesa sul simbolo della Dc che può finire al Tar”. Le Dc sono almeno tre. Una è quella di Rotondi, un’altra è di Totò Cuffaro e dell’ex eurodeputata leghista Donato, la terza è della ex ministra del M5s, Elisabetta Trenta. Donato e Cuffaro accusano ora Rotondi di abusare in Sardegna del nome della Dc. Rotondi rivendica il simbolo che usa da almeno vent’anni. Chi viene escluso si rivolgerà ai giudici. Per Salvini perdere la Sardegna può rivelarsi un dono.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE