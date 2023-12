Lo sfogo di Lotito: “Lo stop agli sgravi per i giocatori esteri è pura demagogia. Ma io non c'entro”

Parla il senatore di Fi e patron della Lazio: "L'emendamento non era mio ma di Galliani. Il risultato? Nessun giocatore vorrà più venire in Italia. Chi dice che avrebbe rovinato i settori giovanili non capisce niente"

Claudio Lotito legge ad alta voce nella sua villa di Cortina gli articoli dei giornali che parlano della cosiddetta norma “salva calciomercato”, saltata nel Cdm di giovedì, e reagisce così: “Ma ve pare che se era una cosa che dovevo gestire io me ne andavo in montagna a dormì? Sapete come si dice: con Lotito risultato garantito”. E quindi il senatore di Forza Italia, patron della Lazio, questa volta c’entra niente? “No, è un emendamento che è stato presentato da Adriano Galliani. Certo, io ero d’accordo, come qualsiasi persona di buonsenso”. La maggioranza ha deciso: basta sgravi per l’acquisto di calciatori dall’estero. Matteo Salvini ha parlato di una norma “immorale”. E’ rimasto scottato dalla campagna acquisti del Milan?. “Guardi – dice Lotito – questa soluzione è demagogia pura. Come si farà adesso ad attrarre i giocatori migliori? Non è un problema del calcio, ma di tutto lo sport”.