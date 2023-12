“Meloni deludente ma promossa”. Parla Francesco Giavazzi

Da uno a trenta? Ventidue”. Dunque, promossa. “Promossa, sì. Ma sono deluso”. Deluso per cosa? “Parlo dell’economia”. E di cosa si parla? “Parlo delle occasioni che avevamo e che non abbiamo colto. Delle opportunità che erano di fronte a noi e che non abbiamo visto. Dell’incapacità di alzare l’asticella verso l’alto accontentandoci di non fare danni piuttosto che di progettare in grande”. Francesco Giavazzi, docente di Politica economica alla Bocconi di Milano, braccio destro dell’ex premier Mario Draghi a Palazzo Chigi tra il 2021 e il 2022, accetta di dialogare con il Foglio sull’anno che è stato, per il governo, e prova a ragionare insieme con noi sull’anno che verrà. Il governo, dice Giavazzi, è promosso, non ha combinato danni enormi, neppure il pasticcio sul Mes è così grande da far cambiare la reputazione del governo Meloni, ma ciò che ha colpito Giavazzi nell’anno che si chiude rispetto all’azione di governo è la lontananza scelta da Meloni dagli obiettivi ambiziosi, dalla volontà di provare a declinare una propria idea di Europa.

