L'ad Sergio dopo la bufera Atreju vuole rimuovere Corsini dall'approfondimento Rai

Ha aperto Atreju come solo un militante organico avrebbe saputo fare. Quel “noi” lo ha ripetuto più volte Paolo Corsini, direttore dell’approfondimento Rai. Riferendosi al partito, a Fratelli d’Italia. Quasi fosse un capogruppo, un Foti o un Malan, che richiama i suoi all’ordine. Non solo: non ha mai fatto nome e cognome. E però quando ha detto davanti alla platea di destra-destra che “qualcuno ha preferito occuparsi di come vestirsi e di che colori utilizzare piuttosto che confrontarsi”, era chiaro il riferimento alla segretaria del Pd Elly Schlein. Così a viale Mazzini è subito scoppiato il solito putiferio. Alimentato, certo, dalle parole degli esponenti del Pd in commissione di Vigilanza Rai, che hanno chiesto le dimissioni o quanto meno le scuse: “Non si è mai visto un direttore della Rai che attacca a un’iniziativa di partito la leader di quello avversario come se fosse un militante. Inaccettabile”. Ma anche dalla dura presa di posizione della presidente Marinella Soldi, che ha tirato in ballo la parzialità del giornalista. Per questo l’ad Roberto Sergio questa volta vuole andare fino in fondo: prendere Corsini per le orecchie e accompagnarlo alla porta. Sul caso ha chiesto una relazione dettagliata. Sa che una sponda potrebbe trovarla nei numeri impietosi che parlano di alcuni fallimenti evidenti: Avanti popolo della De Girolamo, confermato anche per i palinsensti del prossimo anno eppure con una decurtazione del 30 per cento del budget, su cui Corsini ha puntato in estate. Ma in generale di un po’ tutti i talk show, appannaggio proprio della direzione approfondimento, che non sono riusciti a crescere, a bucare l’audience. Non solo quelli nuovi come Tango di Luisella Costamagna o Full Contact condotto da Laura Tecce. Ma pure quelli storici che hanno cambiato conduzione, come Agorà.

