Scintille rossoverdi. Avs si prepara (con tormento) alle Europee

All'indomani dell'addio di Eleonora Evi al grido di "bullismo", Bonelli non ha dormito ("non sono io che decido chi va in tv"). C'è chi rimugina sui nomi sbagliati messi in lista alle Politiche, e chi teme eventuali volti troppo "indipendenti"

Rossi e verdi, verdi e rossi: praticamente interscambiabili. Questo doveva essere, in teoria, l’assetto da battaglia dell’Alleanza Verdi-Sinistra nell’intenzione dei due leader e ideatori, rispettivamente Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, convinti che il tandem Sinistra italiana ed Europa Verde potesse smuovere l’elettorato democratico e progressista, stanco sia del Pd sia dei Cinque stelle, tanto più dopo la caduta del governo Draghi e nell’imminenza delle elezioni politiche. “Alleanza cocomero”, l’avevano soprannominata i burloni, in tempi in cui ancora si poteva scherzare sui colori, ché l’armocromia stile Elly Schlein era di là da venire. L’idea era quella di ricomporre anche l’atmosfera tesa tra il M5s e il Pd: “Abbiamo necessità di costruire un fronte democratico, perché dall’altra parte c’è un polo sovranista che non fa questioni di principio”, dicevano Bonelli e Fratoianni, affiancati dalla co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi, già Cinque stelle e oggi protagonista dello schiaffo a Bonelli, con addio alla guida di Europa Verde al grido di: “Partito personale e patriarcale” (raggiunto al telefono, Bonelli dice: “Ieri notte non ci ho dormito, anzi: ho dormito abbracciato a mia figlia di sei anni, da quanto mi sentivo avvilito. Le accuse pesanti e false di Evi – bullismo, rendetevi conto – sono per me incomprensibili. Mi accusa addirittura di non averla mandata in tv, quando si sa benissimo che non sono io a decidere chi viene invitato dagli autori di questo o quel programma”).