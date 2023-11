La riforma costituzionale non funziona

La proposta di riforma costituzionale che il centrodestra sta preparando per istituire l’elezione diretta del presidente del Consiglio, siccome corrisponde a un impegno politico assunto dalla maggioranza, è bene che venga conosciuta e valutata al più presto. Siccome è impossibile che ottenga una maggioranza dei due terzi alle Camere, sarà sottoposta agli elettori in un referendum confermativo, il che dovrebbe consigliare ai proponenti di evitare di mettere troppa carne al fuoco: agli elettori conviene presentare una proposta semplice e chiara in modo che possano decidere sul merito del tema principale senza farsi sviare da orpelli non necessari. Poi saranno loro a decidere se vale la pena cambiare un sistema istituzionale che, con tutti i suoi difetti, funziona meglio di tanti altri.

