Il Pd chiama Bersani contro la fine del mercato tutelato. Schlein: "Rampelli è con noi"

"Anche un importante esponente della maggiornaza come Fabio Rampelli è d'accordo con noi. Lui e Alberto Bagnai della Lega hanno presentato emendamenti molto simili ai nostri che sono stati ritirati solo grazie a un ordine del giorno che impegnava il governo a intervenire come poi non è avvenuto". Elly Schlein e la sua responsabile all'Ambiente Annalisa Corrado fanno i nomi di chi in maggioranza sul mercato tutelato dell'energia la pensa come loro: meglio rimangiarsi gli impegni presi con il Pnrr e prorogare il mercato tutelato dell'energia. Una possibilità che il governo sembra avere abbandonato, dopo che ieri ha approvato un decreto in materia di Energia che non contiene la proroga come sperato. Il motivo è che la liberalizzazione del mercato è legata a obiettivi rendicontati con la terza rata che l'Italia ha già incassato.

