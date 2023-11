Salvini, Nardella o Brunelleschi? L'immobilità di Firenze specchio d'Italia 

Firenze la nera (ops!), Firenze la rossa (ancora?). O Firenze ingrigita, come la pietra serena del suo Marzocco al Bargello, tra troppa politica e troppa cultura. E un medagliere di storia tanto luccicante e ingombrante da non poterlo più indossare. Ciò che è di Firenze vale solo per lei, ma Firenze è anche il simbolo perfetto di un’impossibilità a essere, a cambiare, molto italiano. Il prossimo 3 dicembre Salvini con tanto di Marine Le Pen vuole fare passerella dell’Europa nera nella città del Giglio, e mai location fu più sballata. Ma poi che importa? Se ne andranno come i “bisonti-turisti” che alzano polvere sulle strade di pietra antica. Solo che Nardella, il sindaco uscente, anzi già ai saluti, è pronto alle barricate come il partigiano Potente: “Se vengono a Firenze, Firenze si faccia sentire”. Ma Nardella al momento ha da pensare a difendersi da un altro avversario (anche lui ai saluti) che però non perde occasione di prendere a ceffoni il primo cittadino: il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. Gli ha rinfacciato più volte la città sporca e insicura, tanto che qualcuno vagheggiò di candidarlo sindaco (a destra). Poi lunghe polemiche perché Schmidt attivò un servizio di guardia armata anti vandali nel museo. Fascismo culturale, gli dissero. Però ora Nardella ha deciso di seguire la stessa idea e assumere guardie giurate armate per tutelare la città di notte: “Faccio i complimenti al sindaco. Benvenuto nella realtà”.

