Parma, sede della Autorità per la sicurezza alimentare, non crede alla carne sovranista. Parla il sindaco

A differenza di molti comuni in giro per l'Italia nella città emiliana, cuore della food valley, non è stata approvata la mozione del centrodestra contro la carne sintetica. "Quello del governo è un approccio antiscientifico", dice il primo cittadino Guerra

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, autore insieme della Coldiretti della legge appena approvata che vieta la cosiddetta “carne sintetica”, ricorda sempre che a sostegno del provvedimento “ci sono oltre due milioni di firme e più di tremila ordini del giorno dei comuni di ogni colore politico”. Tra questi, paradossalmente, non c’è quello del comune di Parma, che è nel cuore della Food Valley, la città simbolo delle Dop e delle Igp, del parmigiano e del prosciutto… tutto ciò che patriotticamente il governo dice di voler difendere con questo divieto. “Parma ha una sensibilità fortissima per la tutela dei suoi prodotti – dice al Foglio il sindaco, Michele Guerra – e quando è arrivata la mozione a supporto del divieto preventivo del cibo sintetico la reazione istintiva di tutti è stata quella di votare a favore, per proteggere i nostri prodotti. Ma poi abbiamo incominciato a ragionarci e a mettere sul tavolo le voci di chi spiega di cosa si parla…”. Alla fine il Consiglio comunale ha respinto la mozione del centrodestra, che ovviamente ha accusato la maggioranza di essere “anti-italiana”, e approvato una mozione che non chiude le porte a prescindere. “E’ un approccio antiscientifico, nel metodo” dice Guerra, che è un giovane professore universitario autore di ricerche sulla relazione tra immagini e neuroscienze e che, da indipendente, guida una giunta di centrosinistra.