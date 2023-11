Il coldirettismo alternato di Lollobrigida

L’attenzione mediatica oggi è stata tutta rivolta al via libera definitivo alla Camera del divieto di produzione e commercializzazione della “carne coltivata”, provvedimento simbolo della culture war del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Questo anche perché l’approvazione è stata caratterizzata dall’aggressione, a due passi da Palazzo Chigi, subita dai parlamentari di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova (che si opponevano al bando) da parte del presidente della Coldiretti Ettore Prandini, leader dell’associazione che ha ispirato il divieto impegnata in un presidio di festeggiamento davanti alla Galleria Colonna. In contemporanea ieri è stato approvato un altro provvedimento rilevante per il mondo agricolo che, però, è passato sotto silenzio: la Commissione europea, in assenza di una maggioranza qualificata a favore o contro, ha rinnovato per altri dieci anni l’autorizzazione all’uso del glifosato.

