Doppio turno: Iv lo chiede, al Pd non dispiace. La legge dei sindaci per salvare il premierato

“Il centrodestra non dia per scontato il nostro sostegno alla riforma, dice Raffaella Paita senatrice d’Italia viva. La discussione del disegno di legge costituzionale che introdurrebbe il premierato, l’elezione diretta del presidente del Consiglio, per volere del governo, comincerà il suo iter proprio dalla commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. Per adesso i renziani sono gli unici aperti a un dialogo con la maggioranza. “Siamo dell’idea – dice Paita – che le regole vadano scritte insieme. Non faremo l’errore che Meloni fece con la riforma Renzi e che oggi Pd, M5s e Azione ripetono: l’errore di dire di no a prescindere”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE