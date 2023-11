L'11 novembre il Pd in piazza contro la manovra. Ma pure per la pace. E anche per la Costituzione

La mobilitazione che doveva essere contro la finanziaria ha aggiunto via via argomenti contro cui protestare: dalla guerra in Israele alla riforma del sistema istituzionale. Piccoli segni di confusione dem

Ci piace l’onorevole Elly Schlein, anche perché offre a noi, che siamo degli ostinati sedentari, l’emozione di sentirci sia pure fuggevolmente sportivi: le ultime escogitazioni della segretaria del Pd, infatti, non si ascoltano. Si inseguono. Prendiamo la manifestazione di piazza indetta per il prossimo 11 novembre. Ella, anzi Elly, aveva annunciato una mobilitazione del suo partito contro la manovra economica, circa un mese fa. “In piazza per l’economia”. Ecco. Poi però è scoppiata la guerra in Israele. Ed Elly, cioè ella, insomma Schlein, ha annunciato da Fabio Fazio che la mobilitazione sarebbe stata anche contro la guerra. “In piazza per la pace”. Ottimo. Poi però il governo Meloni ha esplicitato l’intenzione di presentare una riforma del sistema istituzionale. Accidenti. Sicché Schlein, cioè Elly, ha subito dichiarato che il Pd sarebbe stato in piazza pure a difesa della Costituzione. “Salviamo la democrazia”. Bene.