La bozzofila di Meloni. Il cortocircuito sui pignoramenti è da cena dei cretini

E’ da manuale, il manuale del cretino: smentire una notizia che si dice “non esiste”, trasformarla in vera, dichiarare di aver bloccato una misura (ma se non esiste?) e aggiungere pure: era una bozza falsa! La verità sui pignoramenti veloci, la norma che Meloni avrebbe “stoppato” in manovra, è banale e tragica. Racconta di un governo che non ricorda neppure cosa vota e di una premier che per paura di essere superata da Salvini (“per me la manovra è chiusa”) e Tajani (“la manovra è aperta”) va nel panico. La misura che velocizza i pignoramenti è un principio giuridico della delega fiscale del viceministro di FdI, Leo. Il principio non significa “pignoriamo con un clic”, ma grazie alla “manovra” comunicativa di Chigi diventa per tutti una “retromarcia”.

