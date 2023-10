Bravo Gualtieri! Lui sì che affronta il vero problema di Roma: gli stereotipi di genere negli asili

Bravo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che nell’attesa del grande salto verso il Giubileo del 2025, ovvero nell’attesa dell’arrivo d’un evento previsto sin dal 1300 d. C., cioè dai tempi di Bonifacio VIII, ha da poco aperto i cantieri. E’ per questo che i romani, devoti al culto di cotanto sindaco, lo celebrano ogni mattina (e ogni sera) in rituali processioni d’automobili in coda da piazza Venezia, e poi giù per via del Corso, e poi ancora su per via del Tritone, fino a quello spartitraffico rinascimentale chiamato Piazza Barberini. E’ lì che i romani danno l’ultimo sfogo alle loro urla di giubilo, che suonano all’incirca così: te possino. La città in dieci minuti, perno del programma modernista del Pd romano, è finalmente a portata di clacson: la fila su via del Tritone comincia infatti dallo svincolo di Cosenza. Ma il sindaco, dicevamo, cioè Gualtieri (lo ricordiamo soprattutto a suo beneficio) è davvero bravo. Nell’attesa del Giubileo, infatti, egli resta amministrativamente ineccepibile mettendo testa ai veri problemi della città come, per esempio, l’ultima circolare diffusa e rivolta al personale scolastico. “Proposta formativa. Decostruire gli stereotipi di genere negli asili”. Ecco. Queste sono le cose importanti. Quelle che restano. Un po’ come San Pietro. La monnezza invece, quella, passa.

