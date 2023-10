A Monza Adriano Galliani vince il seggio che fu di Berlusconi

L'esponente di Forza Italia, candidato dei partiti di maggioranza, torna in Senato con oltre il 50 per cento dei consensi. Cappato, sostenuto dal centrosinistra, si ferma intorno al 38 per cento. Cateno Deluca (Sud con Nord) è al due per cento. Bassa l'affluenza: 19 per cento

Adriano Galliani vince le suppletive a Monza, nel seggio che fu di Silvio Berlusconi. Il nuovo senatore di Forza Italia ha conquistato oltre il 50 per cento delle preferenze, battendo la concorrenza di Marco Cappato, candidato radicale sostenuto dal centrosinistra. Per lui poco meno del 40 per cento dei voti. L'outsider Cateno De Luca, con la lista Sud con Nord, si ferma intorno al 2 per cento.

Mentre scriviamo le sezioni scrutinate sono 171 su 739, ma il vantaggio è tale da poter dare per certa l'elezione di Galliani. "Una vittoria dal sapore speciale, per Forza Italia per il centrodestra e per il nostro Adriano Galliani. Un pensiero a Silvio Berlusconi, che lassù starà festeggiando. Orgogliosi del nostro nuovo senatore. Congratulazioni e buon lavoro, Adriano!", ha scritto su X Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia.

"Sapevamo sarebbe stata una sfida molto difficile, della quale mi sono assunto pienamente la responsabilità, quindi anche della sconfitta", ha detto Marco Cappato, congratulandosi con Galliani. "Il dato dell’astensionismo non è dato che può essere usato politicamente da un partito o dall’altro. E meno che mai e un dato che può essere usato a copertura o giustificazione di una sconfitta o di un risultato elettorale", ha aggiunto con riferimento alla bassissima affluenza. Il dato si attesta infatti al 19,23 per cento, in nettissimo calo rispetto al settembre del 2022 quando era arrivata al 71,05.