Perché le follie bancarie di Meloni vanno oltre gli extraprofitti

E se non fosse finita qui? Se, cioè, il tardivo ravvedimento sulla tassa sugli extraprofitti non fosse che uno dei primi di una lunga serie di scorribande bancarie di Giorgia Meloni? Il dubbio prende consistenza nel leggere le proposte di legge che negli scorsi anni, la capa di FdI, e insieme a lei i maggiori esponenti del partito che ora ricoprono prestigiosi incarichi di governo, ha depositato in Parlamento. Si va dalla nazionalizzazione di Banca d’Italia alla battaglia patriottica per l’attribuzione allo stato delle riserve auree di Via Nazionale; si passa per il recupero della distinzione tra banche d’affari e banche commerciali; si finisce nell’evocazione immancabile di complotti. E il tutto lo si potrebbe liquidare, certo, come una massa d’anticaglie della stagione dell’opposizione. Se non fosse che da quello stesso calderone di scombiccherate iniziative normative Meloni ha pescato già, eccome, una volta arrivata a Palazzo Chigi.

