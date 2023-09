Finiremo come la Grecia? Magari!

Finire come la Grecia? Magari. La storia di Stefanos Kasselakis, ormai, la conoscerete. Uomo della finanza. Ex trader di Goldman Sachs. Ricco. Giovane. Outsider. Gay. Fisicato. Sposato con un infermiere americano. E diventato domenica scorsa, a sorpresa, il leader del partito che fu di Alexis Tsipras e, ancora prima, anche di Gianis Varoufakis: Syriza. Obiettivo: realizzare “una grande tenda”, accogliere sotto l’ombrello del suo partito tutte le forze della sinistra, costruire un partito democratico “sul modello americano”, andare a conquistare “gli elettori di centro”. Perché, dice Kasselakis, la Grecia ha bisogno di profili internazionali per competere nel mondo (il premier Kyriakos Mitsotakis, in campagna elettorale, ha fatto spesso leva sulla sua capacità, secondo lui, di avere, tra i politici, la “migliore conoscenza dell’inglese, della finanza e degli affari”). E perché, ha sostenuto ancora l’ex banchiere, “è giunto il momento di costruire il sogno greco di cui abbiamo così disperatamente bisogno”.

