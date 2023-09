Meloni rinvia i festeggiamenti di governo per la camera ardente di Napolitano

Per evitare uno sgarbo istituzionale, Fratelli d'Italia rimanda l'evento previsto per domani per il compleanno elettorale. Nello stesso giorno iniziano infatti le cerimonie funebri del presidente emerito della Repubblica

Doveva essere il giorno dell'orgoglio per rinvendicare i successi di dodici mesi di lavori, con tutto il partito riunito intorno alla leader Giorgia Meloni. Invece l'evento organizzato per domani all'Auditorium della Conciliazione sarà rimandato per rispetto istituzionale. "In concomitanza con l'apertura della Camera ardente per l'emerito Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Fratelli d'Italia rinvia tutte le iniziative, compreso l'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, previste per domani. Seguiranno poi ulteriori comunicazioni", annuncia una nota di Fratelli d'Italia anticipata poco prima dalle parole del coordinatore del partito, Giovanni Donzelli.

L'appuntamento è solo rinviato: la nuova data dovrebbe essere fissata per domenica prossima, 1 ottobre, quando le cerimonie funebri di Napolitano saranno terminate.

Per il presidente emerito morto venerdì sera a 98 anni, Palazzo Chigi ha disposto i funerali di stato. Il giorno delle esequie sarà lutto nazionale ma la data non è stata ancora comunicata. Domani invece sarà aperta la camera ardente in Senato. Intanto tutte le bandiere sulle facciate degli edifici pubblici sono esposte a mezz’asta.