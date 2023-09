"Ero il mostro della destra e ora il business, sui migranti, lo fa la destra". Parla Morcone

Roma. Mario Morcone, lei, oggi, cosa fa? “Sono assessore alla Sicurezza della Regione Campania dal 2020. Ex prefetto in pensione”. Al ministero dell’Interno qual era il suo incarico? “Per anni, capo del dipartimento delle libertà civili e Immigrazione e, nel 2017, capo di gabinetto del ministro Minniti”. Vuole ricordare come era chiamato a destra? “Intende dire come vengo chiamato ancora?”. Quanti articoli si è meritato? “Mario Giordano ci ha scritto pure un libro”. Il titolo? “Profugopoli”. Ero il signor Profugopoli”.

