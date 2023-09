I fantasmi del Ragionier Mazzotta. Vede fantasmi, vuole lasciare

Si è fazzolarizzato pure il Ragioniere dello stato. Vede complotti come il sottosegretario Fazzolari. Biagio Mazzotta si vuole dimettere. In ufficio dice: “Vogliono farmi fuori”. Il suo ministro Giancarlo Giorgetti chiede ora: “Ma il suo mandato quando scade?”. Stiamo per perdere il cassiere d’Italia. Non scherziamo. Rischia di finire ospite da Bianca Berlinguer. Da un mese, da quando Meloni ripete, come Mario Draghi, che il Superbonus è la truffa del secolo, Mazzotta sembra Sigfrido Ranucci di Report: “Vi mostro i documenti. Non è colpa mia!”. Teme una commissione d’inchiesta sul Superbonus e di finire processato da Giovanni Donzelli. Giuseppe Conte, l’inventore del Superbonus, non ha sfasciato solo il bilancio, ma pure la vita di quest’uomo. Vi raccontiamo oggi come si demolisce un’istituzione. Fino a sei mesi fa, per essere ricevuti da Mazzotta, bisognava chiedergli udienza come il papa, mentre ora parla pure con Lotito, presidente della Lazio, er latino e sugo.

