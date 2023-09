Sanità e non solo. Perché la sfiducia di Meloni sul Pnrr era smisurata. Citofonare: Fitto

Al centro della nuova stretta sull'immigrazione ci sono i Cpr: quelli in funzione sono meno di 10, i nuovi dovranno essere individuati "in località a bassissima densità abitativa", in ogni regione. Ma reallizarli in tempi brevi non sarà facile. "La norma da sola non potrà bastare ma sarà accompagna da un piano”, dice Piantedosi