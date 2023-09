Von der Leyen sarà a Lampedusa con Meloni domenica

La presidente della Commissione europea arriverà a Roma oggi, dopo l'invito della premier a recarsi sull'isola siciliana per rendersi conto degli sbarchi dei migranti

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accettato l'invito della premier Giorgia Meloni e visiterà Lampedusa per rendersi conto degli sbarchi che in queste settimane attanagliano l'isola siciliana. Secondo quanto annunciato da un suo portavoce in mattinata, von der Leyen arriverà oggi in Italia. A Roma incontrerà la premier Giorgia Meloni e insieme si recheranno a Lampedusa. Non è chiaro esattamente quando sia prevista la visita sull'isola.