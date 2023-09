Migranti, tregua di Salvini con Meloni: “Ma ora fatti concreti da von der Leyen"

Alla festa dei giovani leghisti di Pontida, il vicepremier dissimula: sto con Giorgia. Domani sarà derby urlo contro diplomazia. E a ottobre a Roma ci sarà l’internazionale nera con Le Pen e Afd

Dal nostro inviato

Pontida. Matteo Salvini vuole vincere due derby, Il primo lo attende a San Siro, il secondo è quello con Giorgia Meloni, molto più lungo e snervante e da giocare sul filo dei nervi. Mossa dopo mossa. Ecco perché il vicepremier fa un rapido intervento qui alla festa dei giovani, promettendo di ritornare in serata per festeggiare la vittoria del suo Milan. E, allo stesso tempo, dal piccolo palco sotto al tendone vicino al sacro prato di Pontida, manda parole di incoraggiamento a “Giorgia che sta facendo miracoli” e che domani, con un tempismo luciferino, sarà a Lampedusa con Ursula von der Leyen, presidente della commissione Ue.

“Non siamo noi e Meloni a essere in contrapposizione, ma il fatto è che non c’è l’opposizione e quindi vi divertite così”, fa lo gnorri Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato. Lo schema è chiaro: abbassare i toni, fare finta di giocare divisi per colpire uniti.

E allora ecco Salvini in versione dissimulazione pubblica: “Giorgia a Lampedusa, io con Le Pen qui. Entrambi lavoriamo per lo stesso obiettivo”. Gira sempre così, ormai. Un continuo troncare e sopire. Anche se Salvini a proposito della presenza della leader del Rassemblement national dice che “sarebbe delittuoso per il centrodestra non correre insieme alle prossime europee”. E qui c’è una notizia: a ottobre il capo della Lega riunirà tutti i partiti del gruppo Id, a partire dai francesi e dai tedeschi di Afd, per quella che non è difficile chiamare un’internazionale nera con venature filoputiniane.

Del governo c’è anche Giuseppe Valditara, titolare dell’Istruzione, che si esibisce in un comizio non ascoltatissimo dalla platea. Sono tutti ragazzi, con magliette di colori diversi a seconda della regione. I veneti urlano: autonomia o elezioni, ma anche Veneto libero. I ragazzi lombardi - Bossi non ci sarà nemmeno quest’anno - tirano fuori la secessione. Poi un gruppetto di piemontesi, emiliani, toscani. E quando il vicesegretario Andrea Crippa cita il libro del generale Vannacci, scatta l’applauso. E un auspicio generale: candidiamolo.

Gli spritz costano cinque euro. Alle 18 iniziano le danze e i drink. Salvini prima di andare a San Siro ha confessato: “Va bene lo sbarco di Ursula, ma aspettiamo fatti concreti”. Lunedì ci sarà il Consiglio dei ministri, ma prima il derby Pontida-Lampedusa, l’urlo contro la diplomazia.