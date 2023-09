Più che un complotto, un auto complotto. Sui migranti è finita la pacchia

Più che un complotto, un autocomplotto. La postura assunta dal governo sul delicato dossier dell’immigrazione offre agli osservatori alcuni spunti di riflessione per provare a ragionare sul tema mettendo da parte due opposti estremismi (il fermiamoli tutti e l’accogliamoli tutti). Matteo Salvini, mercoledì, ha assicurato che c’è una guerra contro l’Italia (sul tema suggeriamo di fare due passi a Kyiv). E Giorgia Meloni, da giorni, cerca di trovare un modo per non regalare al suo compagno di banco la retorica anti europeista sull’Italia lasciata sola sui migranti. Gli spunti di riflessione sono legati ad alcune considerazioni semplici che partono da un dato di realtà difficile da negare. Il dato più importante è questo: Meloni e Salvini soffrono la pressione migratoria sull’Italia non tanto per i numeri degli sbarchi, che sono comunque rilevanti, quanto per aver educato i propri elettori a credere a una balla colossale. Ovverosia: dateci il potere e vedrete che di fronte a un governo che tratta l’immigrazione con serietà, con caparbietà e con durezza i migranti non arriveranno più. “Stop immigrazione”, è stato lo slogan di Salvini in campagna elettorale. “Blocco navale”, è stato l’approccio con cui Meloni ha provato a lungo a lisciare la pancia del proprio elettorato. Tesi: essendo il principale motore dei flussi migratori il “pull factor”, ciò che conta è avere un governo capace di convincere i migranti a non partire.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE