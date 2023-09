La protezione dei fragili non è allarmismo. La bussola di Letizia Moratti

Non se ne parlava quasi più, e si torna a parlarne non soltanto per l’aumento relativo dei contagi: il tema Covid è entrato nell’agenda del governo Meloni sotto forma di punto interrogativo sulla linea da seguire (con propensione per il no all’allarmismo) e di movimenti concentrici che hanno sul lungo termine come obiettivo, dopo il cambio al vertice dell’Istituto Superiore di Sanità (scaduta la “prorogatio” per l’ex direttore Silvio Brusaferro, è stato nominato Rocco Bellantone, già preside della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Roma e cugino del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari), anche un futuro cambio ai vertici del Consiglio Superiore di Sanità. “Al di là dei nomi resta prioritario un approccio responsabile rispetto a un virus domato ma non del tutto sconfitto”, dice l’ex sindaco di Milano ed ex ministro Letizia Moratti, assessore regionale lombardo al Welfare nella giunta Fontana durante il periodo duro dell’emergenza pandemica: “La priorità è la tutela dei fragili, questa dovrebbe essere la bussola che guida ogni decisione. C’è sicuramente, oggi, un aumento dei casi nei centri urbani, per fortuna con effetti nella grande maggioranza lievi, grazie a due fattori: quasi tutti gli italiani sono vaccinati o hanno contratto l’infezione. Ma non per tutti il Covid si manifesta in forma lieve: gli anziani, i pazienti oncologici e gli immunodepressi rischiano ancora molto. Oggi la buona notizia, però, è che abbiamo farmaci efficaci, a differenza che in passato: farmaci anti-virali e anticorpi monoclonali. In Lombardia è stata data la possibilità anche ai medici di medicina generale di prescriverli, per evitare l’intasamento che prima si creava in ospedale e che limitava la possibilità di intervenire tempestivamente. Più si allarga la platea dei medici che possono prescrivere i farmaci di cui ora disponiamo, più si scongiura una nuova emergenza”.

