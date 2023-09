"Mi piacerebbe vedere Draghi ai vertici dell'Europa". Parla Calenda

Chissà se sono provocazioni estive o se ci pensa davvero, sta di fatto che ha due idee per la testa. “La prima è una tentazione. Mi piacerebbe andare da un notaio, mettere nero su bianco che per un mese sarò altro da me, e mettermi a fare il ghost writer di Giorgia Meloni”. Ci si vede, in quei panni, Carlo Calenda. “Sarebbe facilissimo. Prossimo obiettivo: i ‘clandestini’ e l’Europa matrigna che ci abbandona sui migranti. E poi, a seconda di quello che offre la cronaca, del caso più eclatante pompato da una di quelle trasmissioni che tanto piacciono ai sovranisti, passare al prossimo tema. Sintonizzarsi, insomma, con la burinaggine del paese”.

