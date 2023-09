Com'è nata la disfatta diplomatica di Meloni e Tajani in Libia

Lo scaricabarile tra Farnesina, Palazzo Chigi e servizi sul caso di Nicola Orlando, che era stato indicato come nuovo ambasciatore Ue a Tripoli ma che non è gradito al governo di Dabaiba

L’indolenza è durata fin oltre l’immaginabile. Fino a che, cioè, gli eventi non sono precipitati, dalla Farnesina nessuno ha ritenuto opportuno neppure spiegare ai diretti interessati il perché del fattaccio. “Stiamo provvedendo proprio ora”, spiegavano dagli uffici di Antonio Tajani, ieri mattina, ai funzionari indispettiti che domandavano ai vertici del ministero se davvero corrispondesse al vero che Nicola Orlando ancora non fosse stato messo al corrente del perché della sua bocciatura. Lui che aveva vinto il concorso europeo, e che da Josep Borrell era stato designato ambasciatore dell’Ue in Libia, e che s’era poi visto negare il gradimento dal governo Dabaiba, senza che nessuno a Roma ritenesse doveroso contestare lo sfregio da parte di Tripoli.