Non sembrerà, ma abbiamo molte ragioni per essere ottimisti

L’energia rinnovabile sta avanzando più velocemente del previsto. La scienza ci ha salvato dalla pandemia e potrebbe arginare l’Alzheimer. La povertà nel mondo è in regresso. Una column controvento del Financial Times: no, non stiamo marciando verso l’apocalisse

Simon Kuper è un eccellente giornalista inglese. Scrive ogni settimana sul Financial Times. E’ appassionato di sport. E’ innamorato dell’Europa. E ha una caratteristica rara, difficilmente riscontrabile negli osservatori contemporanei: è ottimista. Qualche giorno fa, sul Financial Times, ha dedicato una column scandalosa proprio a questo tema. Titolo: potrebbe non sembrare così, ma il pianeta oggi ha molte ragioni per essere allegro. Ma come, si dirà: tutti scrivono che il mondo va a rotoli e Kuper ci dice che non tutto va così male? Interessante. Proviamo a capire. Kuper denuncia un fatto: sta diventando norma l’idea che ci stiamo dirigendo verso l’apocalisse. Non importa come: prima o poi ci arriveremo. E dunque lo schema è sempre lo stesso: se c’è un problema, quel problema non può che diventare allarme. Se c’è un allarme, non si può essere fiduciosi sul nostro presente. Fatta questa premessa bisogna solo scegliere dal mazzo. Quale sarà l’allarme che inevitabilmente ci travolgerà? Il cambiamento climatico? Un’altra pandemia? L’intelligenza artificiale? Le armi nucleari?