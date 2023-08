Sull'inflazione più Erdogan che Panetta

Che quando parlano d’inflazione non gli faccia difetto “lo sprezzo del ridicolo”, per dirla con Flaiano, lo si era capito già un mese fa. “L’inflazione cala. Le misure varate dal governo Meloni danno i loro frutti”, esultavano i profili social di Fratelli d’Italia a metà luglio. Un po’ come quei matti convinti che davvero sia venuto giù il temporale perché loro hanno fatto la danza della pioggia. Ma era metà luglio, il solleone imperversava: magari era un colpo di sole. A inizio agosto, poi, fu Adolfo Urso, o meglio Urss, a rivendicare a sé il merito: “L’inflazione in Italia nell’ultimo mese scende dal 7,6 al 6,4 per cento. Un trend consolidato grazie all’effetto del costante monitoraggio dei prezzi effettuato dal Mimit”. E qui, va detto, l’alibi della calura cominciava già a essere meno solido. Ieri, poi, dopo il ministro taumaturgo che blocca l’inflazione con la semplice imposizione delle mani, è arrivato Lucio Malan, capogruppo patriota al Senato, a celebrare su Twitter il miracolo: “Il governo precedente ci ha lasciato l’inflazione all’11,8 per cento. Ora è al 5,9 per cento: dimezzata. E andiamo avanti”, con annessa foto di Giorgia Meloni. È lei, dunque, che ha spezzato le reni al rincaro dei prezzi. E certo qui ci sarebbe molto da ironizzare, o da disperarsi, sulla famigliarità del primo partito italiano coi fondamentali dell’economia. L’idea che le misure adottate da un singolo governo possano fermare, nel 2023, le dinamiche inflazionistiche di un paese che fa parte di un’unione monetaria fatta da altri 19 stati membri, è già abbastanza ridicola. Ma del resto, si tratta di un paese guidato da una premier che non si scompone nell’affermare che “l’aumento dei tassi d’interesse ha prodotto un aumento dei prezzi”. Secoli di dottrina economica confutati così, con un video su Facebook.

