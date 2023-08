Italiani concentrati su vacanze, incendi e alluvioni: il Reddito di cittadinanza in secondo piano sul web

Stando ai dati di un'inadagine condotta da SocialCom, il coinvolgimento intorno alla misura (e alla sua riforma) non è tra i più elevati in rete. Anche Coldplay, calciomercato ed elezioni spagnole interessano di più

Mentre il Reddito di cittadinanza resta un tema di primissimo piano in ambito politico, sorprendentemente la discussione del tema nel mondo dei social media non sembra riscuotere lo stesso fervore e coinvolgimento. Secondo una ricerca condotta da SocialCom attraverso la piattaforma SocialData, il periodo compreso tra il 18 luglio e il 1° agosto ha visto gli italiani maggiormente concentrati su altre tematiche, con vacanze, incendi e alluvioni come argomenti principali.

I dati emersi da questa analisi indicano oltre 36.000 menzioni riguardanti il Reddito di cittadinanza, pubblicate su pagine pubbliche e contenenti la parola chiave di ricerca (Rdc o Reddito di cittadinanza). Le interazioni totali, tra cui reazioni, commenti e condivisioni, ammontano a 1,23 milioni. Facebook e Twitter si sono rivelati i principali canali di discussione, con rispettivamente il 76,6% e l'8,6% delle conversazioni, seguiti dai canali di news (8,5%). L'età prevalente dei partecipanti alle conversazioni si attesta tra i 35 e i 54 anni.

Nel confronto con altre tematiche “calde” discusse nei quindici giorni analizzati, il Reddito di cittadinanza si posiziona all'ultimo posto in termini di engagement, surclassato anche dalle elezioni spagnole, dagli aggiornamenti di calciomercato e dalla notizia del ritorno dei Coldplay a Roma.

Le conversazioni relative alla misura politica si dividono principalmente in tre categorie. La maggioranza (oltre il 45 per cento) affronta il tema della povertà e del disagio sociale, mentre il 28,4 per cento riguarda possibili azioni dimostrative e proteste per contestare le decisioni del governo. Solo il 9,4 per cento delle conversazioni associa il reddito di cittadinanza al mondo del lavoro.

Nel panorama delle città più coinvolte nelle conversazioni, Napoli emerge come la città più citata in relazione al Reddito di Cittadinanza, mentre la figura politica più menzionata è Giorgia Meloni. Tuttavia, la percezione complessiva dei sentimenti riguardo al tema è prevalentemente negativa, con il 73 per cento delle conversazioni che esprimono critiche e disapprovazione.

Tale negatività riflette una forte polarizzazione tra coloro che si oppongono all'azione intrapresa dal governo e coloro che considerano il Reddito di Cittadinanza una misura assistenzialista.

Luca Ferlaino, fondatore di SocialCom, commenta questo fenomeno dichiarando che "Le conversazioni social sul Reddito di Cittadinanza mostrano a sorpresa uno scarso interesse sul tema da parte degli italiani. Il tasso di engagement medio è molto basso rispetto all’importanza dell’argomento e questo può essere dovuto a vari fattori. Pesa sicuramente il periodo vacanziero e il susseguirsi di fenomeni atmosferici straordinari che accrescono le preoccupazioni degli italiani, come gli incendi e le alluvioni di queste ultime settimane, ma è come se la necessità di non lasciare indietro gli ultimi sia stata in qualche modo scalfita in questi anni dai numerosi casi di truffe scoperte dagli organi preposti. Ci sono dunque risvolti sociali importanti dietro questi dati, che rendono più chiara la situazione".