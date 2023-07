“Io al Centro sperimentale di cinema perché vicino a FdI? Ma se sono Pupi Avati!"

“Io direttore del Centro sperimentale di cinematografia perché sono di destra? Ma se sono Pupi Avati! Ho alle spalle oltre 50 anni di carriera, ho fatto 54 film. Non voglio sembrare presuntuoso, ma vedermi associato a Fratelli d’Italia mi fa ridere”. E quindi a uno dei più longevi e autorevoli registi italiani adesso imputano di essere complice di questo governo di mezzi fascisti, che dopo la Rai vorrebbe “mettere le sue mani sul cinema italiano”. Piazzando ai vertici del Centro sperimentale personalità “di area”. “Eppure le confesso che nessuno mi ha chiamato. E probabilmente nessuno lo farà”, racconta lui tra il serioso e il divertito al Foglio . Perché mai, maestro? “Perché se è vero che non sono mai stato di sinistra, e questo l’ho pagato durante tutta la mia carriera, non è vero che sono di destra. Diciamo che potrebbero pensare a me solo in virtù della mia competenza. Ma lo vediamo come ha funzionato questi anni il Centro sperimentale...”. Ci racconti, siamo digiuni. “Beh, è un’istituzione così prestigiosa che chiunque la guidi ha una responsabilità enorme. Eppure non mi sembra che la qualità in questi anni sia stata eccelsa. Ha contato di più l’appartenenza politica. Un tempo c’erano Roberto Rossellini, Giuseppe Rotunno, Virgilio Tosi. Io la direttrice che c’è adesso ho dovuto cercarla su Google per sapere chi fosse”. Dicono che lei invece sia molto amico di Giorgia Meloni, smentisce? “Con lei mi sento. Ma solo perché ha il grande pregio di rispondere quando le pongo alcune questioni. Un po’ come faceva anche Mario Draghi. Tutti gli altri se ne sono sempre fregati”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE