Sull'immigrazione i sindaci e gli amministratori del Pd chiedono concretezza

C’è la firma del Memorandum tra Ue e Tunisia, con i 105 milioni pronti per la lotta agli scafisti e la fotografia dell’accordo (con il presidente tunisino Kaïs Sayed, la presidente della Commissione Ue Ursula von Der Leyen, la premier italiana Giorgia Meloni e il premier olandese Mark Rutte). Ma ci sono anche gli anni di dibattito sull’immigrazione in Italia, paese di primo approdo dove spesso lo scambio di vedute è ideologico su fronti contrapposti. Accogliere, non accogliere, chiudere i porti, aprire, includere, arginare, contingentare. Poi però, sul territorio, al di là del lessico, restano sindaci e presidenti di regione, alle prese con centri stracolmi e problemi irrisolti. Sindaci e governatori che, non a caso, hanno sollecitato, in questi anni, una risposta non sloganistica presso governi di ogni colore. E c’è chi, come il sindaco pd di Prato Matteo Biffoni, delegato Anci per l’immigrazione e primo cittadino in un comune che il tema lo affronta dalla prima linea, da tempo chiede un’azione che prescinda dalle “promesse da campagna elettorale”.

