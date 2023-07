Le delusioni che la premier Meloni si porta dietro dall'incontro con Saied a Tunisi

Sono due gli obiettivi mancati dell’Italia: per il finanziamento europeo bisogna aspettare il Fondo monetario internazionale. E il presidente tunisino non accetta migranti subshariani

Il memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Tunisia è “un buon pacchetto” e “un investimento nella nostra prosperità e stabilità condivisa”, ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dopo aver assistito domenica alla firma dell’intesa assieme al presidente tunisino, Kais Saied. E’ “un risultato estremamente importante” che sarebbe stato “impensabile alcuni mesi fa”, le ha fatto eco il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Una vera pietra miliare”, lo ha definito il premier olandese, Mark Rutte. L’obiettivo dell’Ue era convincere Saied a fare di più per bloccare le partenze di migranti verso l’Europa in cambio di un consistente pacchetto di aiuti finanziari. I negoziati sono durati più del previsto per l’ostinazione della parte tunisina nel rifiutare alcune richieste dell’Ue. E alla fine, a una lettura attenta del memorandum, emerge che Saied ha avuto il sopravvento. Due dei principali obiettivi che si era posta l’Italia – convincere l’Ue a concedere alla Tunisia un prestito senza la necessità di passare dal Fondo monetario internazionale e convincere Tunisi ad accettare il rimpatrio di migranti subsahariani – non sono stati centrati. L’unica novità concreta del memorandum è la fornitura alla guardia costiera tunisina di motovedette per intercettare i migranti in mare. I toni auto celebrativi del trio von der Leyen-Meloni-Rutte rischiano di essere messi a dura prova dalla realtà. Il memorandum con la Tunisia si fonda su cinque pilastri.