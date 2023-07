Urbano Cairo live show: "Meloni troppi tonti vicino e Draghi, sul Pnrr..."

L'editore di La7 e Corriere della Sera a tutto campo alla presentazione dei palinsesti. "In politica mai dire mai". Il canone: "Magari un po' anche a noi". Mediaset? "Tecnicamente la possiamo comprare"

Urbano Cairo, presidente di La 7, Rcs, a tu per tu, con il Foglio! E’ “Tutto vero”, come il titolo della sua Gazzetta! Hotel Four Seasons, bar, bancone. Faraone Cairo, cosa ne pensa di Meloni? “Bravissima, veloce. E però, ha intorno dei tonti che le creano troppi problemi”. Faraone, ha visto Draghi, tutto solo all’aeroporto? “Senza nulla togliere, ma sui ritardi del Pnrr, qualche colpa forse la ha... Lo diciamo?”. E diciamolo! E’ il predellino del Faraone.