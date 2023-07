Sangiuliano non aveva fatto i Conti (con la Corte). Bocciata la sua nomina

Il ministro della Cultura propone il suo collaboratore di gabinetto, Stefano Lanna, come direttore generale per gli archivi. Ma per i giudici non ha i requisiti. Nomina ritirata. Ma resta la foto del direttore

Ministro Sangiuliano, è vero che la Corte dei Conti ha appena bocciato una tua nomina? “Un milione di euro! Risarcimento”. Pochi secondi prima. Ministro Sangiuliano, ti disturbiamo? “Il vostro ministro della Cultura è sempre pronto a dialogare con la stampa libera e intelligente. Sto per partire, ma ditemi”. Ministro, ti chiamiamo per la nomina di L.... “Un milione di euro, a prescindere, che devolverò per la Cultura”. Ministro, aspetta. Secondo la Corte dei conti, il funzionario che tu hai indicato direttore generale per gli Archivi Italiani, non avrebbe i requisiti. “Telefono pignorato”. Ma lo abbiamo preso a rate! “Non importa”. Il funzionario si chiama Stefano Lanna. “Sì”. E lo nomini “custode” della nostra memoria, una nomina delle nomine. “No”. Eh, sì. “La nomina è stata ritirata. Il fatto non esiste giornalisticamente”. Ah, no? “Un milione!”. Inizia oggi la raccolta fondi Foglio versus Sangiuliano. Devolvete al c/c: 97734segue…